ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو أن الوضع الوبائي خلال الشهرين الأخيرين مستقر، ونسبة إصابات تتراوح بين 400 و800 إصابة، لافتًا إلى أن تزايد الإصابات في أوروبا والعالم ينبئ ببدء موجة رابعة قد تنتقل إلى ليبيا.

سيمو وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء أشار إلى أن الإصابات بالموجة الرابعة ستؤثر في المواطنين الذين لم يأخذوا اللقاح، داعيًا إلى الإسراع وتلقي الجرعات.

ونوه إلى أن احتمالات الإصابة بالفيروس واردة حتى لمن تلقّى الجرعتين لكنها ستكون خفيفة.

وأضاف: “إجراءات توريد اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية انتهت وننتظر وصولها، ومن المفترض بدء تنفيذ حملة التلقيح ضد الإنفلونزا منذ الآن إلى فبراير المقبل، وفي المجمل فإن نسبة الشفاء من الإنفلونزا الموسمية مطمئنة”.

كما لفت إلى عدم وجود علاقة للقاح الإنفلونزا بلقاح كورونا، موضحًا أن كل لقاح يعطى على حدة، ولا يوجد ما يثبت أن لقاحات كورونا تمنع الإصابة بالإنفلونزا، ولا إثباتات علمية تؤكد ما يشاع من تأثيرات سيئة للبنج على الملقحين.

سيمو أشار إلى أن اللقاح المتوفر حاليا هو لقاح السينوفارم، مؤكدًا أن لقاح فايزر سيخصص للحوامل وفي انتظار وصول جرعة أخرى منه.