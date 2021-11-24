ليبيا – عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يوم الأحد الماضي اجتماعًا مع نائب رئيس الاستكشاف لمؤسسة النفط التركية مهمت الكلان، ورئيس المشاريع الدولية وتطوير الأعمال كاجري سيرن، وسكرتير السفارة التركية في ليبيا أولهم أوكتيم.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط إمكانية عودة الشركة التركية للعمل في المنطقة الاستكشافية 147 بحوض مرزق، بالإضافة إلى جوانب الاستثمار الأخرى في تطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة.

بدوره، أبدى نائب رئيس الاستكشاف رغبة الشركة بالعودة للعمل في ليبيا وتقديره للدعم المقدم من المؤسسة.

من جانبه، أكد صنع الله أن المؤسسة تعمل لتوسيع علاقاتها ومشاريعها مع الشركات العالمية الكبرى في مجال الاستكشاف والإنتاج، وأيضًا التركيز على استراتجيتها في استخدام الطاقات النظيفة لتوليد الطاقة وللقيام بأعمالها في المناطق النفطية.

هذا وحضر الاجتماع عن المؤسسة كل من مستشار رئيس مجلس الإدارة بشير قريعة، ومدير عام الشؤون القانونية خلف الله إبراهيم، ومدير إدارة الاستثمار فتحي مادي.

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