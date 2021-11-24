روسيا – اكتشف علماء جامعة شمال القوقاز الفدرالية صيغة خاصة للزنك، يمتصها الجسم بسهولة وأفضل بكثير من النظائر الموجودة حاليا في المستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية.

ويقول أندريه بلينوف، الأستاذ المساعد في قسم الفيزياء وتكنولوجيا البنى والمواد النانوية بالجامعة، في حديث لصحيفة “إزفيستيا”، “أظهرت نتائج الدراسات أننا لا نحصل مع الطعام على الجرعة اليومية اللازمة من الزنك. لذلك يحاول الكثيرون تعويض هذا النقص بتناول الفيتامينات والعناصر المعدنية و المكملات الغذائية”.

ويضيف، تكمن المشكلة في أن صيغة الزنك الموجود في المكملات الغذائية، يمتصها الجسم بصورة سيئة. كما أن صيغة الزنك في المستحضرات الصيدلانية هي غير عضوية، بل على شكل أكاسيد وأملاح، لذلك لا يمتص الجسم منها سوى 5 بالمئة فقط.

وأما الصيغة الجديدة للزنك فهي عبارة عن مركب من الزنك يتكون من فيتامين В2 وzinc lysinate-riboflavinate. ويقترح الباحثون إثراء الحليب بهذا المركب الفريد.

وقد أعلنت وزارة التعليم والعلوم الروسية، أن نتائج الاختبارات المخبرية التي أجريت على صيغة الزنك الجديدة تعتبر مثالية للجسم.

وتجدر الإشارة إلى أن سكان العديد من بلدان العالم يعانون من نقص في مستوى عنصر الزنك غير القابل للاستبدال. والزنك ضروري جدا لعمل منظومة المناعة بصورة طبيعية كاملة، وعمل الدماغ بصورة طبيعية، ويحمي الجهاز العصبي، وله خصائص مضادة للأكسدة ويسرع في التئام الجروح.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”