السودان – احتفل محرك البحث “غوغل” يوم 24 نوفمبر بذكرى ميلاد الشاعر السوداني الراحل محمد الفيتوري الذي كان يلقب بشاعر إفريقيا والعروبة.

ووضع “غوغل” رسما يمثل هذا الشاعر الكبير وهو منكب على الكتابة على خلفية سوق شعبية.

يشار إلى أن محمد مفتاح الفيتوري ولد في عام 1936 بمدينة الجنينة بإقليم دافور غربي السودان لأب ليبي وأم سودانية، وتنقل بين عدة دول عربية حيث ترعرع في مدينة الإسكندرية بمصر وحفظ القرآن، وانتقل بعد ذلك إلى القاهرة حيث تخرج في كلية العلوم بالأزهر الشريف.

وكان الشاعر محمد الفيتوري يعرف بمواقفه “الثورية” النضالية ضد الاستعمار ودفاعه عن “العروبة”، وكان على علاقة وثيقة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي استضافه لسنوات في طرابلس، كما مثل ليبيا في المغرب.

وكان الشاعر السوداني الكبير محد الفيتوري قد توفى في عام 2015 عن عمر ناهز 75 عاما في أحد مستشقيات الرباط بعد صراع طويل مع المرض.

المصدر: RT