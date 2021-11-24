ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي محمد قشوط أن الحراك الدولي الحالي يأتي في إطار تعزيز الجهود لإجراء الانتخابات وفق خريطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

قشوط وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء، أشار إلى أن مجلس الأمن سبق ولوح بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات، التي بدأت تدخل في مراحلها الحاسمة وصولًا إلى يوم الاقتراع في 24 ديسمبر المقبل.

ودعا المحلل السياسي مجلس النواب والقوى السياسية الوطنية من أحزاب وتيارات وتكتلات إلى تحضير قائمة بأسماء الذين يهددون يوميًا بالقتال إذا أجريت العملية الانتخابية، وإحالتها عبر القنوات السياسية إلى مجلس الأمن.