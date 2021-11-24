فرنسا – أفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، حسم موقفه من تولي تدريب مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

وارتبط اسم بوكيتينو بقوة بالانتقال إلى مسرح الأحلام “أولد ترافورد”، بداية من الموسم الجديد، بعد رحيل المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير عن “الشياطين الحمر”.

وبحسب “ليكيب”، فإن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، قام بزيارة بوكيتينو في الفندق الذي يقيم فيه، يوم الاثنين الماضي، لمعرفة قراره بشأن مستقبله مع الفريق.

وأكدت الصحيفة، أن بوكيتينو أخبر ليوناردو بأنه لن يغادر باريس سان جيرمان، وسوف يحترم العقد الذي يربطه مع الفريق حتى يونيو 2023.

وأعلن بوكيتينو أمس الثلاثاء، أثناء المؤتمر الصحفي المكرس لمباراته أمام مضيفه مانشستر سيتي، أنه ليس منشغلا بشائعات ربط اسمه بمانشستر يونايتد، وأنه سعيد في باريس.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، في قمة منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات