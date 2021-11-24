ماليزيا تمنع منتخب إسرائيل للاسكواش من دخول أراضيها للمشاركة في بطولة العالم

ماليزيا تمنع منتخب إسرائيل للاسكواش من دخول أراضيها للمشاركة في بطولة العالم

ماليزيا – أفادت القناة الإسرائيلية “N12″، بأن ماليزيا لم تسمح بعد للمنتخب الإسرائيلي للعبة الاسكواش بدخول أراضيها للمشاركة في بطولة العالم المقررة في ماليزيا الشهر المقبل.

وذكرت القناة، أن وزارة الثقافة والرياضة ووزارة الخارجية الاسرائيليتين، تدخلتا في القضية وتحاولان مساعدة اتحاد الاسكواش الإسرائيلي لحل المشكلة.

وأشارت إلى أن لاتحاد الإسرائيلي للاسكواش، طالب الاتحاد الدولي للعبة، بإلزام ماليزيا على السماح للمنتخب الإسرائيلي بدخول أراضيها للمشاركة في البطولة العالمية.

وقال رئيس الاتحاد الإسرائيلي للاسكواش، أفيف بوشينسكي لقناة “N12″، إن الأمر لن يمر بهدوء، مضيفا: “من جانبنا سنتجه بتصعيدنا إلى أعلى مستوى ممكن، إن لم يساعدنا الاتحاد الدولي (للعبة الاسكواش) سنتوجه إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس)”.

وتنطلق منافسات بطولة العالم للاسكواش في ماليزيا، في السابع من ديسمبر المقبل.

المصدر: وكالات