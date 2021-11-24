فرنسا – قضت محكمة فرنسية اليوم الأربعاء، بحبس مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما لعام واحد مع إيقاف التنفيذ، بعد إدانته في قضية “محاولة ابتزاز” زميله السابق في منتخب فرنسا فالبوينا، بشريط جنسي.

كما قررت المحكمة تغريم المهاجم الدولي 75 ألف يورو.

وأشار المدعون إلى أن بنزيما شجع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين من أجل إبقاء الشريط بعيدا عن عيون الجمهور.

ولم يحضر بنزيما، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، إلى المحكمة.

وكانت النيابة العامة في فرساي، طالبت الشهر الفائت بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ ضد بنزيما فيما اعتبر محاموه أن الادعاء فشل في تقديم أدلة لإدانة النجم بالتواطؤ في الابتزاز.

وتعود القضية إلى عام 2015، عندما تعرض لاعب منتخب فرنسا السابق، فالبوينا للابتزاز من مجهولين بشأن شريط فاضح، ونصحه بنزيما حينها بدفع الأموال للمبتزين.

ومن المقرر أن يشارك بنزيما مع فريقه ريال مدريد في مواجهة شيريف تيراسبول بطل مولدوفا في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

المصدر: وكالات