ليبيا – أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء لذوي المصلحة بأن الفروع ومكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة في نطاق اختصاص محاكم الاستئناف (طرابلس، بنغازي، سبها، الخمس، مصراتة، البيضاء، طبرق، الزاوية، غريان) تعد الموطن المختار للإعلان فيما يتعلق بالطعون المقدمة أمام لجنة الطعون الابتدائية وذلك استعدادًا لمرحلة الطعون والاستئناف على إجراءات المفوضية، ونشر القائمة الأولية لمترشحي الانتخابات الرئاسية.

المفوضية العليا أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن فروعها في كل من (طرابلس- بنغازي- سبها) هي الموطن المختار للإعلان فيما يتعلق بطعون لجنة الاستئناف.

وأضافت المفوضية أن المادة 48 من القانون رقم “1”للعام الحالي بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، تشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية تكون في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء”.