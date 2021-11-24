كوزمين قال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “من المقرر إجراء الانتخابات العامة في ليبيا في 24 ديسمبر، ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل السماح للشعب الليبي الذي طالت معاناته بممارسة حقه المشروع في التصويت والانتخاب”.