ليبيا – دعا نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، أمس الأربعاء، كافة الأطراف في ليبيا إلى ضبط النفس في ظل تصاعد التوتر خلال التحضيرات للانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في 24 من ديسمبر المقبل.
كوزمين قال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “من المقرر إجراء الانتخابات العامة في ليبيا في 24 ديسمبر، ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل السماح للشعب الليبي الذي طالت معاناته بممارسة حقه المشروع في التصويت والانتخاب”.
يذكر أن المفوضية الليبية العليا للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارًا من الإثنين الموافق الثامن من نوفمبر الجاري.