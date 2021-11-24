اليمن – أعلن التحالف العربي فجر الأربعاء أنه بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء

وطلب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

كما أكد في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

والثلاثاء، أعلن التحالف العربي تنفيذ 17 عملية استهداف ضد جماعة “أنصارالله” الحوثية في محافظة مأرب والبيضاء.

وأوضح التحالف في بيان أنه تم تدمير 12 آلية عسكرية، بالإضافة إلى سقوط 110 عناصر من الحوثيين في استهداف مأرب والبيضاء.

وكان التحالف العربي قد أعلن سابقا أنه شن ضربات جوية على أهداف عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران .

المصدر: واس