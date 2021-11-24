ليبيا – أكدت وزارة النفط والغاز متابعتها بعض التصريحات لرئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله والذي يشير فيها إلى عدم علاقة المؤسسة الوطنية للنفط بموضوع الصفقة المتعلقة ببيع شركة “هس” الأمريكية حصتها في شركة الواحة للنفط والبالغة 8.16 ‎%‎، إلى شركة توتال الفرنسية، وكونوكوا فلبس الأمريكية.

وزير النفط والغاز محمد عون نوّه بأنه في العام 2019، وبرعاية مصطفى صنع الله، قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتبني بيع حصة شركة ماراثون الأميركية في شركة الواحة للنفط إلى شركة توتال الفرنسية، والأمر المثير للانتباه أن حصة الشركة في ذلك الوقت كانت ضعف الحصة المعلن عنها حاليًا، حيث بلغت 16.333‎%‎، وذلك بالترتيب مع رئيس المجلس الرئاسي السابق، ودون عرضها على مجلس الوزراء.

عون اعتبر أن ذلك الأمر يجعل هذا الإجراء من طرف رئيس المؤسسة باطلًا بطلان مطلق، لأن مثل هذه الإجراءات حتمًا تحتاج لقرار من مجلس الوزراء بصريح نص المادتين 2 و17 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955.

والجدير بالذكر أن لجنة الطاقة بمجلس النواب طلبت توضيح من رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط عن هذا الموضوع، الذي لم يرد عليها حتى الآن، كما أن هناك قضية مرفوعة من مجلس الدولة في هذا الموضوع.

وعلى هذا تحتم على وزارة النفط والغاز، ومن جانب المسؤولية الملقاة على عاتقها التنويه لهذا الأمر المهم وتوضيحه للشعب الليبي، مؤكدة أنها ما تزال متمسكة بموقفها في رفضها لبيع حصص الشركاء الأجانب لشركات أجنبية أخرى، حيث كان من الأفضل والأجدر على الدولة الليبية شراء وإستثمار هذه الحصص لصالحها.