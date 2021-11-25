مصر – أصيبت الإعلامية المصرية المشهورة، بسمة وهبة، بوعكة صحية اقتضت نقلها إلى المستشفى.

وأعلنت قناة “المحور” في بيان رسمي اليوم الخميس، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن توقف استكمال إذاعة حلقة الليلة من برنامج “90 دقيقة” لإصابة الإعلامية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء الفاصل، تم نقلها على إثرها إلى المستشفى.

ويأتي ذلك بعدما عرضت بسمة وهبة بالفقرة الأولى للبرنامج تقريرا عن الدور المجتمعي الذي يقوم به “حزب مستقبل وطن” في تواصل قوافل المساعدات المقدمة من الحزب لأهالي محافظة أسوان، من أجل مساندة المتضررين من السيول.

كما ناقشت في الفقرة الثانية من البرنامج أزمة أغاني المهرجانات، وقالت إن هناك جدلا حول هذه النوعية من الأغاني في المجتمع المصري، مضيفة: “الجدل حول مطربي المهرجانات عاد بقوة بسبب قرار هاني شاكر بمنع البعض منهم، وأن قرار نقيب الموسيقيين لا يخص كل مطربي المهرجانات، ولكن منع عددا منهم لم يلتزموا بضوابط العمل في النقابة”.

المصدر: RT