تركيا – اكتشف علماء الآثار أنقاض مدرسة قديمة تعود للقرن الثاني عشر الميلادي في محافظة حران الواقعة جنوب شرق تركيا، حيث تقع إحدى أقدم المستوطنات في العالم.

وتشير صحيفة “حريت”، إلى أن علماء الاثار برئاسة البروفيسور محمد أونال، العاملين في هذا الموقع منذ ثماني سنوات، يحققون دائما اكتشافات جديدة. والآن اكتشفوا أنقاض مدرسة قديمة عرضها حوالي 80 مترا.

ويقول البروفيسور، “اكتشفنا خلال عمليات الحفر مدرسة، يعود تاريخها إلى العصر الزنكي. وسابقا كنا نعلم عن وجود خمس مدارس مماثلة في محافظة حران، والآن عثرنا على إحداها”.

ووفقا له، لقد اكتشف العلماء عدة حجرات والباب الرئيسي وجزء من الرواق.

ويضيف، “بجانب المبنى يوجد مطبخ به مواقد كبيرة ومجموعة تنانير، ما يدل على أنهم كانوا يطهون فيه لعدد كبير من الناس”.

وقد عثر العلماء في هذه المواقد والتنانير على عظام أغنام وماعز، ما يدل على أن الناس غادروا هذه المدينة فجأة وبسرعة، دون أن يكملوا طهي الطعام وتناوله. ووفقا للبروفيسور، كان الناس على يقين من أن المغول سيحتلون المدينة.

ويبدو أن علماء الآثار سيحققون اكتشافات أثرية جديدة في هذا الموقع مستقبلا.

المصدر: نوفوستي