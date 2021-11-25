الأندية المتأهلة مبكرا إلى دور الـ16 من دوري الأبطال

الأندية المتأهلة مبكرا إلى دور الـ16 من دوري الأبطال

سويسرا – تأهل 11 ناديا إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مع انتهاء مباريات الجولة الخامسة قبل الأخير من دور المجموعات “للتشامبيونز ليغ”، التي جرت امس الأربعاء.

وفي ما يلي قائمة الأندية المتأهلة مبكرا لدور الـ16 من دوري الأبطال:

المجموعة الأولى (A):

مانشستر سيتي (إنجلترا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

المجموعة الثانية (B):

ليفربول (إنجلترا)

المجموعة الثالثة (C):

أياكس أمستردام (هولندا)

سبورتينغ لشبونة (البرتغال)

المجموعة الرابعة (D):

ريال مدريد (إسبانيا)

إنتر ميلان (إيطاليا)

المجموعة الخامسة (E):

بايرن ميونيخ (ألمانيا)

المجموعة السادسة (F):

مانشستر يونايتد (إنجلترا)

المجموعة السابعة (H):

تشيلسي ا(إنجليزا)

يوفينتوس (إيطاليا).

المصدر: RT