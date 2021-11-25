ليبيا – توقع المحلل الليبي أيوب الأوجلي تأثيرًا لاستقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش على سير العملية السياسية في البلاد، والتي تشرف عليها وترعاها البعثة الأممية، قائلًا: إن الفيصل في هذا الملف سيكون الطريقة التي سيتعامل بها الأمين العام للأمم المتحدة، ومدى سرعة تعيين مبعوث جديد للمحافظة على المكاسب التي تم تحقيقها حتى الآن.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” الأربعاء، أوضح أن الآثار السلبية لهذه الاستقالة ستتوقف على كيفية تعامل الأمم المتحدة معها، ومحاولتها إبقاء الوضع في ليبيا تحت السيطرة، لا سيما وأن العد التنازلي للانتخابات أوشك على الانتهاء، فيما ستشهد الأيام المقبلة آخر محاولات للمعرقلين.

وأشار إلى أنه رغم الغموض الذي انتاب هذه الاستقالة، إلا أنها جاءت بسبب تشابك ملفات الأزمة الليبية والتي تسبب ضغطًا كبيرًا على كل من يتولى هذا الملف، خاصة مع ما وصفه بـ”الارتباك الأخير” في المشهد والتوتر الذي ستشهده الأيام المقبلة.

وحول السيناريوهات المقبلة، قال الأوجلي: إن ما سيحدث في الأيام المقبلة سيتوقف على موقف الدول الداعمة للانتخابات وعلى رأسهم الولايات المتحدة. مؤكدًا أن موقف هذه الدول سيكون أهم من أي موقف لأي مبعوث أممي.