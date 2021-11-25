ليبيا- بحث وزير خارجية تونس عثمان الجرندي مع نظيره بالكونغو برازافيل “جان كلود جاكوسو” تطورات الأوضاع الجارية في ليبيا وسبل إخراجها من أزمتها.

بيان صحفي صادر عن الخارجية التونسية طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الجرندي عبر لـ”جاكوسو” عما توليه بلاده من أهمية لتقدم المسار السياسي في ليبيا وما تقدمه من دعم ومساندة لليبيين في مساعيهم لاستعادة الاستقرار في بلدهم والتفرغ لإعادة الإعمار والنهوض باقتصادهم وفق رؤية وقيادة ليبية.

ونبه الجرندي أهمية دور دول الجوار الليبي والمنظمات الإقليمية وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي في دعم الجهود الليبية لاستكمال المسار السياسي بالشراكة بين ليبيا والمجتمع الدولي بناء على مخرجات مؤتمرات برلين 1و2 ودول الجوار ودعم الاستقرار وباريس وملتقى الحوار السياسي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعرب الجرندي عن حرص تونس على مواصلة التشاور والتنسيق مع الاتحاد الإفريقي في هذه المرحلة الهامة التي تعيشها ليبيا ليتمكن الشعب الليبي من تحقيق طموحاته في السلم والرفاه والرقي فيما أبدى “جاكوسو” الذي ترأس بلاده حاليا اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا رأيه بالخصوص.

وتطرق “جاكوسو” لأهمية زيارته إلى تونس قبل توجهه إلى ليبيا على رأس وفد من الاتحاد الإفريقي في إطار حرصه على التشاور والتنسيق واعتبارا للدور الذي يضطلع به التونسيون لحشد الجهود الإقليمية والدولية لاستكمال المسار السياسي وإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.