ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الأربعاء سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل، والوفد المرافق لها، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية مستجدات العملية الانتخابية، والتحضيرات للمرحلة القادمة، إضافة إلى آليات مشاركة المراقبين الدوليين في المراقبة على الانتخابات.

بدورها، أكدت هارندل تجديد دعمها وحكومتها للانتخابات المنتظرة، مثمنة الجهود التي بذلتها المفوضية لإظهار صورة حضارية حول استقبال طلبات الترشح، والترتيبات العالية التي اتخذت في هذا السياق، وما تترجمه من دلالة على قدرات المفوضية للوصول الى نموذج احترافي في المجال الانتخابي يحقق أعلى المعايير المعمول بها دوليًا.

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