ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن استبعاد سيف الإسلام القذافي من الانتخابات سياسي وليس قانونيًا.

الشيباني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن سيف الإسلام حكمت عليه المحكمة غيابيًا بالإعدام، استأنف وطعن في الحكم وتحصل على حكم براءة من محكمة الاستئناف. هناك من طعن في حكم محكمة الاستئاف بالمحكمة العليا”.

وتابع: “إذًا سيف الإسلام الآن متهم فقط ولم يصدر بشأنه حكم من المحكمة العليا وهي لاتصدر أحكامًا إنما تنظر في سلامة تطبيق القانون، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته”.