ليبيا – التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي أمس الأربعاء مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، بحضور وزيرة العدل حليمة البوسيفي، ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف تميم بعيو.

اللقاء الذي عقد بمقر المفوضية في جنيف بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بحث تنسيق آفاق التعاون في مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وما يتعلق بملف المفقودين والمقابر الجماعية في ترهونة، وملف الهجرة.

وأكد اللافي عزم المجلس الاستمرار في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة التي يشارك فيها كل الليبيين، وعدم السماح بالإفلات من العقاب لبناء مصالحة واستقرار مستدام.

من جهتها، أثنت ميشيل باشيليه، على جهود المجلس الرئاسي لتنبيه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة التي تمهد الطريق لاستقرار ليبيا، وأبدت تعاون المفوضية في ملف البحث عن المفقودين.

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