ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس حصيلة يوم أمس الأربعاء بتسجيل 732 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 11 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و129 حالة حرجة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 13.6 بالمائة، من أصل 5349 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 2117 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 337022 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى27740 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5425 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1661332، والمطعمين بالجرعة الثانية 630306.