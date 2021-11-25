ليبيا – جدد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين موقف المجلس الرافض لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بحجة عدم وجود قوانين توافقية.

المشري وصف في كلمة له أمام المجلس تابعتها صحيفة المرصد العملية الانتخابية بالهزيلة وإن مجلس الدولة الاستشاري لن يشارك في شرعنة هذه المهزلة وإن مواقفه ستنعكس من خلال إجراءات قانونية سيتخذها ولن يسمح لأي طرف داخلي أو خارجي بتحميله مسؤولية عرقلة الانتخابات.

وتابع المشري أن من عرقل الانتخابات هو من أصدر قوانين معيبة ومخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق.