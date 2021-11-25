ليبيا – أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش خلال اجتماع عقدته أمس الأربعاء مع لجنة شؤون الإيفاد للخارج على ضرورة عودة من انتهت مدة عمله بالخارج، مصدرة تعليماتها بضرورة أن تواصل اللجنة أعمالها دون توقف حتى الانتهاء من استكمال مهامها وفي أقرب وقت.

المنقوش أكدت خلال الاجتماع بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية على أهمية دور اللجنة ونتائج أعمالها في الرقي بمستوى عمل السفارات والبعثات الليبية بالخارج، من خلال اختيارها للعناصر الكفؤة التي ستشغل الوظائف بالبعثات في الخارج.

ووجهت الوزيرة في هذا الخصوص بضرورة وأهمية التقيد بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيدية وتعديلاتها.

وفيما يتعلق بموضوع تسكين الموظفين التابعين للوزارة في الحكومتين السابقتين، شددت المنقوش على ضرورة استكمال هذه الإجراءات وفقًا للقوانين المعمول بها، والانتهاء من إعداد لوائح الاسبقية وإتمام إجراءات التسكين على ضوئها.

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