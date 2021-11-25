واشنطن – أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جايك ساليفان، لنظيره البولندي دعم الولايات المتحدة “القوي” لبولندا في الأزمة مع بيلاروس بشأن المهاجرين العالقين على حدود البلدين.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن ساليفان “قدم الدعم القوي لبولندا في مواجهة إجراءات نظام (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشنكو التي أثارت أزمة مهاجرين”.

وفي اتصال هاتفي بين ساليفان ومدير مكتب الأمن القومي البولندي، بافل سولوتش، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي “التعاون الثنائي القوي في قضايا الدفاع، ورحب بالجهود المبذولة لتعزيز الموقف الردعي لحلف شمال الأطلسي”، وفق البيان.

كما “تبادل المسؤولان الآراء حول الأنشطة العسكرية الروسية قرب أوكرانيا”.

تتهم بولندا بيلاروس بافتعال أزمة سياسية وإنسانية باجتذاب مهاجرين، غالبيتهم من الشرق الأوسط، بوعود بسهولة الدخول إلى بولندا والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي تنفيه بيلاروس.

من جهتها، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء أن كلا من بيلاروس وبولندا ارتكبتا “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” حيال مهاجرين وطالبي لجوء على الحدود بين البلدين.

المصدر: فرانس بريس