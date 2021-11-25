ليبيا – شدد مندوب بريطانيا بمجلس الأمن الدولي على الإسراع بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

المندوب قال خلال جلسة المجلس بشأن ليبيا تابعتها صحيفة المرصد:”بدأنا مرحلة حرجة في ليبيا وندعو الأطراف الليبية إلى الالتزام بالعملية الانتخابية وعلى السلطات هناك التعاون مع مكتب المدعي العام لتوقيف وتسليم الأشخاص المطلوبين لدى المحكمة الجنائية.

وأكد المندوب أهمية ملاحقة المرتزقة الذين ارتكبوا جرائم في ليبيا داعيا حكومة الوحدة الوطنية إلى مواصلة التحقيق في هذه الجرائم وكشف المسؤولين عنها مع التشديد على تقديم بلاده الدعم اللازم للسلطات الليبية المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم.