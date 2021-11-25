سويسرا – أسدل الستار على مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتصدر المهاجمين البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإيفواري سباستيان هيلير ترتيب هدافي البطولة.

وأحرز ليفاندوفسكي هدفا بمقصية جميلة لفريقه بايرن ميونخ الألماني في مرمى مضيفه دينامو كييف الأوكراني (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في خامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيد إلى 9 أهداف ويتصدر قائمة الهدافين.

بينما قاد سباستيان هيلير فريقه أياكس أمستردام الهولندي للفوز على مضيفه بيشكتاش التركي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء، على ملعب “فودافون أرينا” في مدينة إسطنبول.

وأصبح سباستيان هيلير بإحرازه هدفي فريقه، أول لاعب يسجل 9 أهداف في أول 5 مباريات له في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتصدر ترتيب هدافي الموسم الحالي “للتشامبيونز ليغ” بالتساوي مع روبرت ليفاندوفسكي.

كما قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد إلى الفوز على مضيفه فياريال الإسباني (2-0) يوم الثلاثاء، والتأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

وأحرز رونالدو هدف التقدم “للشياطين الحمر” في الدقيقة 78 من زمن اللقاء، بتسديدة من على مشارف خط منطقة الجزاء، ليرفع رصيده إلى 6 اهداف في هذا الموسم.

وسجل النجم البرتغالي بذلك في المباراة الخامسة على التوالي مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز لفريق إنجليزي، خلال موسم واحد في دوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليغ” أو في مسابقة الدوري أوروبا “يوروبا ليغ”، منها 3 في آخر 15 من عمر المباريات، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب في موسم واحد في المسابقة “باستثناء الوقت الإضافي”.

ورفع كريستيانو رونالدو (36 عاما) الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، رصيده إلى 140 هدفا، حتى الآن، سجلها خلال 181 مباراة.

وبدوره ساهم النجم المصري محمد صلاح في فوز فريقه ليفربول على ضيفه بورتو البرتغالي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء، على ملعب “أنفيلد”، بتسجيله الهدف الثاني له في الدقيقة 70 ليرفع رصيده هو الآخر إلى 6 أهداف في الموسم الحالي للبطولة.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الخامسة والأخيرة لدور المجموعات:

1- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) – 9 أهداف

1- الإيفواري سباستيان هيلير (أياكس أمستردام) – 9 أهداف

3- الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ) – 7 أهداف

4- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 6 أهداف

4- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 6 أهداف

6- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 5 أهداف

7- البرتغالي بيدرو جونسالفيس (سبورتينغ لشبونة) – 4 أهداف

7- الألماني ليروي سانيه (بايرن ميونخ) – 4 أهداف

7- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 4 أهداف.

المصدر: وكالات