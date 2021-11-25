حكيمي يحرم محرز من تسجيل أحد أجمل أهدافه في دوري أبطال أوروبا

حكيمي يحرم محرز من تسجيل أحد أجمل أهدافه في دوري أبطال أوروبا

إنجلترا – حرم مدافع باريس سان جيرمان، المغربي، أشرف حكيمي، نجم مانشستر سيتي، الجزائري، رياض محرز، من تسجيل أحد أجمل أهدافه في دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال مواجهة فريقيهما، أمس الأربعاء.

وعندما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي و”السيتي” ينزل بكامل ثقله على دفاع سان جيرمان، توصل محرز بكرة عالية في الجهة اليسرى، ليروضها ببراعة قبل أن يمررها لزميله إيلكاي غوندوغان المتوغل داخل منطقة الجزاء والذي أعاد الكرة بدوره لدافيد سيلفا ليهيئها الأخير للنجم الجزائري المنطلق نحو المرمى.

وتعامل محرز بشكل مثالي مع الكرة، حيث سددها مقوسة بيسراها، لكن حكيمي تصدى لها برأسه عندما كانت في طريقها للمرمى، ليبعدها إلى خارج الملعب.

وبعد هذه اللقطة، ظهر محرز ممسكا برأسه وغير مصدق لما شاهده، بينما تلقى حكيمي التهاني والتشجيعات من زملائه بعدما أنقذ فريقه من تلقي هدف محقق.

وانتهت قمة “السيتي” وسان جيرمان بفوز الأول 2-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى، وبلغا سويا الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

المصدر: RT