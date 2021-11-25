روسيا – أعلنت الدكتورة أولغا كورابليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أنه لا ينصح من يعاني من مشكلات في الكبد وقرحة المعدة والتهاب الأمعاء، بتناول الجزر.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الجزر مفيد للجلد والقلب والأوعية الدموية، ويساعد على فقدان الوزن الزائد، ولكن لا ينصح بتناوله عند وجود مشكلات في الكبد.

وتقول، “إذا كانت هناك مشكلات صحية في الكبد، فإنه لن يتمكن من امتصاص الكاروتين. ومن المشكلات الصحية الأخرى التي تمنع تناول الجزر- قرحة المعدة أو الأمعاء وكذلك التهاب جدران الأمعاء الدقيقة”.

وتضيف، “عند اختيار الجزر، يجب ألا يكون لينا وغير أملس وعليه بقع وتشققات، لأن هذه العلامات تشير إلى تلف لبه”.

المصدر: نوفوستي