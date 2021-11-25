إنجلترا – تحسر مدرب بورتو، سيرجيو كونسيساو، على غياب الفاعلية في إنهاء الهجمات بعد خسارة فريقه 0-2 أمام مضيفه ليفربول في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وكان كونسيساو، غاضبا في الشوط الأول عندما أهدر فريقه العديد من الفرص أخطرها من أوتافيو الذي أطاح بالكرة خارج الملعب بغرابة.

وفي الشوط الثاني، أحرز ليفربول هدفين، ليحافظ الفريق الإنجليزي على سجله المثالي في المجموعة الثانية بتحقيقه العلامة الكاملة.

وجاء فوز ميلان 1-0 على مضيفه أتلتيكو مدريد في مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، ليحافظ لبورتو على آماله في بلوغ الدور ثمن النهائي، إذ يحتاج للفوز على ضيفه الإسباني في ختام مباريات المجموعة في السابع من ديسمبر المقبل.

وقال كونسيساو “ربما كنا الأفضل في الشوط الأول، صنعنا ثلاث أو أربع فرص ولعبنا بتنظيم دفاعي.. لكن الفارق ظهر بفضل الكفاءة الفردية للاعبي ليفربول وافتقارنا للفاعلية الهجومية. لم نلعب بفاعلية كافية”.

وأضاف “لكنني قلت من قبل إن مصيرنا في بلوغ ثمن النهائي سيتحدد في المباراة الأخيرة وما زال يمكننا التأهل”.

وبينما يعاني بورتو لضمان التأهل كان ليفربول المتأهل سلفا واحدا من ثلاثة أندية فازت بجميع مبارياتها الخمس حتى الآن، وسيحاول إنهاء دور المجموعات بسجل مثالي أمام ميلان في الجولة الأخيرة.

المصدر: رويترز