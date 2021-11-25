ليبيا – أكد مندوب روسيا بمجلس الأمن الدولي أن الوضع في ليبيا أصبح أكثر استقرارا والأولوية حاليا لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

المندوب أوضح في كلمته أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا تابعتها صحيفة المرصد إن كثرة عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية تعزز العملية السياسية محذرا من الاستجابة للأصوات المطالبة بتأجيل العملية الانتخابية لأنها تعمق الانقسامات الداخلية.

وأضاف المندوب إن بلاده تنتظر تنفيذ الانسحاب التدريجي للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا مشددا على أن وجود ممثلين عن النظام الجماهيري السابق في الانتخابات يعزز من نجاح العملية الانتخابية.