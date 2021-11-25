مولدوفيا – تغلب ريال مدريد على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي في عقر داره (3-0) في اللقاء الذي جمعهما امس الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ثلاثية الفريق الملكي كل من اللاعبين، النمساوي دافيد ألابا والألماني توني كروس والفرنسي كريم بنزيما في الدقائق (30، 45، 55) على الترتيب.

وثأر ريال مدريد لهزيمته المفاجئة في عقر داره أمام فريق شيريف تيراسبول المولدوفي المشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الثلاثاء 28 سبتمبر الماضي، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات.

ورفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة، في صدارة المجموعة الرابعة، وضمن صعوده إلى الدور ثمن النهائي من البطولة رفقة وصيفه إنتر ميلان برصيد 10 نقاط، والذي تغلب بدوره على ضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني بهدفين نظيفين في وقت سابق من مساء الأربعاء أيضا، على ملعب “جيوزيبي مياتزا” في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

في حين توقف رصيد شيريف تيراسبول عند 6 نقاط، ولكنه ضمن المركز الثالث المؤهل إلى الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”

أما شاختيور دونيتسك فيتذيل الترتيب قد تجمد بنقطة يتيمة، وخرج تماما من دائرة المنافسة على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16 “للتشامبيونز ليغ” وحتى على المركز الثالث المؤهل إلى الدوري الأوروبي.

المصدر : RT