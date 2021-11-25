ليبيا- قالت أسماء سريبة عضو المؤتمر الوطني العام السابق العقلية إن الليبية ليست الذكورية فقط فالمرأة ما زالت لم تؤمن بشكل حقيقي بدورها، والمرأة الأخرى حتى لو أمنت أنها تشارك في العملية السياسية وأنها تنخرط في العمل السياسي ستجد الكثير من النساء للأسف الشديد يهاجمنها بشكل أو بآخر، “لم يحلوها الرجال سيحلها النساوين”، هذا المتداول عند شريحة كبيرة من الليبيات للأسف.

سريبة أكدت خلال مداخلة عبر برنامج “البلاد” الذي يذاع على قناة “218” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد على أن المرأة الليبية قوية ودائمًا البيئة تساعد أن تكون المرأة قوية خاصة البيئة الاجتماعية الحاضنة لهذه المرأة.

وتابعت: “خضنا تجربة وواجهنا مليشيات مسلحة ويمينًا متطرفًا والكثير من التعقيدات في المشهد الليبي وما زلنا مستمرين ولذلك أعتقد أن المرأة الليبية قوية”.

ووجهت حديثها لكل الناخبات الليبيات اللاتي لم يذهبن لليوم لاستلام البطاقات: “على كل الناخبات الليبيات أن يشاركن وتصنع سلطة رئاسية جديدة لأنه لو جلستن في بيوتكن سيحكمكن المسلح وغيره”.

وفيما يلي نص المداخلة:

س/ لماذا الأرقام متدنية إذا كانت الأرقام فيما يتعلق ببطاقة الناخبين لها أسبابها وللرئاسة؟ ماذا عن الترشح في مجالات المجلس النواب المقبل وحقها أن يكون مصير المرأة على الأقل بيدها؟

الأسباب مشتركة، العقلية الليبية ليست الذكورية فقط، فالمرأة ما زالت لم تؤمن بشكل حقيقي بدورها، والمرأة الأخرى حتى لو أمنت أنها تشارك في العملية السياسية وأنها تنخرط في العمل السياسي ستجد الكثير من النساء للأسف الشديد يهاجمنها بشكل أو بآخر، “لم يحلوها الرجال سيحلها النساوين” هذا المتداول عند شريحة كبيرة من الليبيات للأسف.

الوعي شيء مهم عند المرأة وعندما تنتخب امرأة ممكن أن يكون لها دور في صنع السلام؛ لأن بطبيعتها تجنح للسلام بعكس الرجال! مسألة ثقافة المجتمع ونسبة الوعي لدى المرأة اليوم حتى إن هناك نساء لا يحاولن معرفة ما هي العملية الانتخابية، وعندما تتحدث معهن يقلن خلينا في البيت والأسرة و المرأة ليس لها إلا المطبخ، ولكن بالرغم من كل هذه الأسباب والتدني في التقدم للمناصب الرئاسية والتشريعية حتى العدد لو كان قليلًا في المجتمع كالمجتمع الليبي والعقلية والإرث الثقافي الموجود والموروث والعادات والتقاليد والأعراف وطريقة النظرة للمرأة أنها لا تستطيع أن تقدم شيئًا في الحياة العامة ليس لها إلا بيتها، كلها عملية تراكمية موجودة في عقلية الرجل الليبي.

س/ لديكِ تجربة سياسية سابقة كيف تستطيع المرأة مقاومة الظروف؟ كيف استطعتن في السابق وما الإرشادات في المستقبل؟

التجربة بالنسبة لي ثرية وغنية جدًا وخضنا الكثير من التجارب الصراعات والمواقف وفي الأخير هي تعتمد على تركيبة الشخص أو شخصيته أو البيئة التي هو منها، لا أعتقد أن هناك امرأة اليوم ستقتحم العمل السياسي إلا وتكون واثقة من نفسها وعندها القدرة أن تحاول أن تدخل في هذا المجال.

هناك البعض فيما يتعلق بعملية الاختيار عندما تأتي المرأة لتختار يختاروا لها العائلة أو الرجال، وفي فترة من الفترات ومرحلة من المراحل وبلدية من البلديات كانت هناك سيدة في البلدية ولكن يحضر اجتماعاتها أخوها، هذه مفارقة حصلت في ليبيا.

اليوم نحن حتى في المجتمعات الأوروبية هناك دول نحو الكوتة، مسألة الكوتة أصبحت طبيعية؛ لأنك اليوم أنت في مجتمع لا يتقبل دور المرأة في المشهد السياسي من الطبيعي أن تعمل آليات وقوانين تضمن وصول السيدات التي عندهم قدرة على خوض غمار هذا المجال مسألة أن تترك بصمة او مؤثرة.

اليوم في المشهد الليبي ولعشر سنوات لا نستطيع أن نحكم على المرأة بهذا الحكم، أشعر أنه قاسي وظالم والمشهد الليبي ضبابي ومتشابك أداء الرجل لا يختلف عن أداء المرأة، هناك الكثير من النساء حاولن أو مشين في طريق، لا أنزع الوطنية من أحد لكن مشين في طريق يجنح للسلام والاستقرار وبناء الدولة. واليوم الليبيون يركزوا على وزيرة سين وصاد ويتركون الوزراء الآخرين لأنها امرأة فقط وليس لأن أدائها سيئ فقط، اليوم امرأتان للرئاسة في حد ذاتها شيء إيجابي لكسر الصورة النمطية المتعارف عليها أنه لا يحكم الرئاسة العربية إلا الرجال.

خضنا تجربة وواجهنا مليشيات مسلحة ويمينًا متطرفًا والكثير من التعقيدات في المشهد الليبي وما زلنا مستمرين وأعتقد أن المرأة الليبية قوية ودائمًا نرجع ونقول أن البيئة تساعد أن تكون قوية وأن تكون هناك بيئة اجتماعية حاضنة لهذه المرأة، أعتقد تستطيع أن تفعل الكثير.

لا يوجد تسليط إعلامي على الحراك النسوي في الجنوب ودورهن في صنع السلام، نسمع الكثير عن طريق مؤسسات مجتمع مدني وشخصيات أعرفها بشكل شخصي أن المرأة في الجنوب عملت وفعلت لكن الصوت غائب في المشهد الإعلامي، الإعلام محور رئيس ومهم في إبراز دور المرأة الليبية من أول ما نالت حقها في التصويت.

س/ دورك مهم، لمن تقولينها؟

لكل الناخبات الليبيات اللاتي لم يذهبن لليوم لاستلام البطاقات، أن تشاركي وتصنعي سلطة رئاسية جديدة؛ لأنك لو جلستِ في بيتك سيحكمك المسلح وغيره.