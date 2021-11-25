ليبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأربعاء سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هرندل والوفد المرافق لها.

صنع الله أطلع السفيرة البريطانية على التحديات التي يواجهها قطاع النفط في ليبيا، وأبرزها تدني مستوى الإنتاج بسبب قلة التمويل وشحّ الميزانيات.

وأكد صنع الله خلال اللقاء أن قطاع النفط في ليبيا قطاع واعد ومشجع على الاستثمار واستقطاب المستثمرين لدخوله من أجل استمرار معدلات الإنتاج وزيادتها في حال استمرار استتاب الأمن وتحقق الاستقرار السياسي.

من جانبها، ثمّنت سفيرة بريطانيا، دور المؤسسة الوطنية للنفط في استقرار الاقتصاد الوطني لكونه الرافد الأساسي للاقتصاد الليبي الذي يوفر العملات الصعبة، كما أكدت أهمية دعم المؤسسة والحفاظ على استقلاليتها بوصفها مؤسسة فنية غير سياسية وتحييدها عن أي تجاذبات.

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