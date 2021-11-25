ليبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأربعاء سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هرندل والوفد المرافق لها.
صنع الله أطلع السفيرة البريطانية على التحديات التي يواجهها قطاع النفط في ليبيا، وأبرزها تدني مستوى الإنتاج بسبب قلة التمويل وشحّ الميزانيات.
وأكد صنع الله خلال اللقاء أن قطاع النفط في ليبيا قطاع واعد ومشجع على الاستثمار واستقطاب المستثمرين لدخوله من أجل استمرار معدلات الإنتاج وزيادتها في حال استمرار استتاب الأمن وتحقق الاستقرار السياسي.
من جانبها، ثمّنت سفيرة بريطانيا، دور المؤسسة الوطنية للنفط في استقرار الاقتصاد الوطني لكونه الرافد الأساسي للاقتصاد الليبي الذي يوفر العملات الصعبة، كما أكدت أهمية دعم المؤسسة والحفاظ على استقلاليتها بوصفها مؤسسة فنية غير سياسية وتحييدها عن أي تجاذبات.
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