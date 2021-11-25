إيران – أعلنت طهران عن بدء رحلات تجريبية لنقل البضائع الإماراتية إلى تركيا عبر الأراضي الإيرانية، وسط أنباء عن زيارة مرتقبة لمسؤول إماراتي رفيع المستوى لطهران لإقرار اتفاقات بهذا الشأن.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية بأن مستشار الأمن القومي الإماراتي قد يزور طهران الأسبوع المقبل، حيث يناقش مع كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين مسألة عبور البضائع الإماراتية إلى أوروبا.

ونقلت “مهر” عن محمد جواد هداياتي، مدير عام مكتب النقل العابر والشحن التابع لمنظمة الطرق والمواصلات قوله: “قبل نحو شهر، أجرينا تجربة عبور تجريبي من الإمارات إلى تركيا، ووصلت شاحنة من الإمارات إلى إيران على متن سفينة وتوجهت إلى تركيا من حدود بازركان، تم اختبار هذا المعبر بشاحنتين”، مشيرا إلى أن “الإماراتيين أجروا هذا الاختبار لعبور الأراضي الإيرانية للتحقق مما إذا كان العبور عبر الأراضي الإيرانية اقتصاديا أم لا، خاصة وأن الشحن البحري قد زاد مرتين إلى ثلاث مرات”.

المصدر: “مهر”