ليبيا – اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هرندل.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز موضوع الطاقة البديلة والمتجددة وحيثيات حرق الغاز وتأثيره على البيئة.

بدوره، أكد عون على الجهود التي تبذلها الوزارة لأجل التقليل من حرق الغاز للحد الأدنى.

وفي نهاية الاجتماع أكد المجتمعون على محاربة الفساد والعمل بمبدأ الشفافية واحترام القوانين واللوائح النافذة في الدولة وأن تكون هي الإطار لتنفيذ أي أعمال.

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