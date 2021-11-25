ليبيا- قدم المبعوث الأممي المستقيل من منصبه يان كوبيتش إحاطة وافية لأعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مصيره الوظيفي وتطورات الأوضاع العامة في ليبيا.

الإحاطة التي نشرتها وكالة أنباء “رويترز” وتابعتها صحيفة المرصد حذر خلالها كوبيتش من أن عدم إجراء انتخابات قد يؤدي لتدهور الوضع بشدة ويقود لمزيد من الانقسام والصراع مؤكدا بالقول:”في حين أن المخاطر المرتبطة بالاستقطاب السياسي بشأن الانتخابات جلية وحاضرة”.

وتابع قائلا:”فإن عدم إجراء الانتخابات قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة في البلاد وقد يؤدي لمزيد من الانقسامات والصراع وللقضاء القول الفصل فيما يتعلق بالاعتراضات التي أثيرت على العملية إلى جانب بعض المرشحين للرئاسة يجب احترام أحكام القضاء”.

وأبلغ كوبيتش مجلس الأمن الدولي أنه قدم استقالته في الـ17 من نوفمبر الجاري وأن الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” قبلها وقال إنها ستسري في الـ10 من ديسمبر المقبل وإن هناك حاجة لأن يكون رئيس البعثة السياسية للأمم المتحدة موجودا في طرابلس وإنه استقال لتهيئة الأجواء لتحقيق ذلك”.

وأضاف كوبيتش إنه مستعد لمواصلة عمله مبعوثا خاصا لفترة انتقالية يجب في رأيي أن تشمل فترة الانتخابات وتضمن استمرار العمل بشرط أن يكون هذا الخيار قابلا للتنفيذ.