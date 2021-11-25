ليبيا – اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عبر الدائرة المغلقة الأربعاء مع نائب رئيس شركة بيكر هيوز لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا والهند زاهر إبراهيم، ونائب رئيس الشركة للخدمات النفطية تايو أكينوكون.

الاجتماع الذي عُقد في مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس بحث تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة وشركة بيكرهيوز للخدمات النفطية.

بدوره، أعطى صنع الله، جملة من الملاحظات عن المشاريع المشتركة مع شركة بيكرهيوز، وعن التحديات التي تمر بها المؤسسة، وشركاتها، دون إنجاز بعض هذه المشاريع، مؤكدًا استمرار المؤسسة في سعيها لإزاحة كل المختنقات والعقبات التي تواجهها، وسعيها لتنفيذ إستراتيجياتها المتبعة لزيادة معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في المجال ذاته.

وعبّر زاهر إبراهيم، عن رغبة بيكرهيوز في تقديم أفضل الخدمات وإنجاز المشاريع المشتركة مع قطاع النفط الليبي بحرفية عالية.

هذا وحضر الاجتماع كل من مدير عام الشركة بشمال إفريقيا الباهي بلطاش، ومدير عام الشركة فرع ليبيا إبراهيم الرقيعي، ومدير عام الشركة لخدمات الحقول عياد القمبري، هذا وحضر من جانب المؤسسة، مستشار رئيس مجلس الإدارة بشير قريعة، ومدير إدارة الإنتاج أنور عقيل.

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