ليبيا – اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عبر الدائرة المغلقة الأربعاء مع نائب رئيس شركة بيكر هيوز لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا والهند زاهر إبراهيم، ونائب رئيس الشركة للخدمات النفطية تايو أكينوكون.
الاجتماع الذي عُقد في مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس بحث تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة وشركة بيكرهيوز للخدمات النفطية.
بدوره، أعطى صنع الله، جملة من الملاحظات عن المشاريع المشتركة مع شركة بيكرهيوز، وعن التحديات التي تمر بها المؤسسة، وشركاتها، دون إنجاز بعض هذه المشاريع، مؤكدًا استمرار المؤسسة في سعيها لإزاحة كل المختنقات والعقبات التي تواجهها، وسعيها لتنفيذ إستراتيجياتها المتبعة لزيادة معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في المجال ذاته.
وعبّر زاهر إبراهيم، عن رغبة بيكرهيوز في تقديم أفضل الخدمات وإنجاز المشاريع المشتركة مع قطاع النفط الليبي بحرفية عالية.
هذا وحضر الاجتماع كل من مدير عام الشركة بشمال إفريقيا الباهي بلطاش، ومدير عام الشركة فرع ليبيا إبراهيم الرقيعي، ومدير عام الشركة لخدمات الحقول عياد القمبري، هذا وحضر من جانب المؤسسة، مستشار رئيس مجلس الإدارة بشير قريعة، ومدير إدارة الإنتاج أنور عقيل.
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