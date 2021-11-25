ليبيا – قال مدير المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات سامي الشريف إن القوائم النهائية ستنشر بعد 12 يومًا حال الفصل فيها من القضاء، وانتهاء مراحل الطعون والاستناف.

الشريف وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الخميس، أكد أن المرحلة الحالية هي مرحلة الطعون في الأسماء كاملة (98 مترشحًا)، إلى حين انتهاء الـ 72 ساعة، والاستئناف من قبل المستبعدين الـ25 لمدة 72 ساعة.

وأشار إلى أن المترشح حاتم الكور سلّم مستندات للمفوضية وغادر إلى تركيا، ولم تتمكن المفوضية من التواصل معه، وكان الأجدى أن يكون هو ومحاموه على دراية بالمستندات المطلوبة.

الشريف نبه إلى أن المفوضية جهة فنية محايدة تنفذ كل ما يصل إليها من مجلس النواب، ولا سلطة لها على البرلمان.