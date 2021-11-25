ليبيا – تباحث وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي مع وزيرة الثقافة والتنمية المجتمعية مبروكة توغي عثمان أمس الأربعاء حول تعزيز التعاون المشترك، لإطلاق حملات توعية وتثقيف صحي، تتضمن مجموعة من النشرات التثقيفية والأفلام التوعوية، من أجل حثّ المواطنين على تلقّي اللقاحات المضادة لكورونا، وتشجيعهم على أخذ اللقاح، حفاظًا على سلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار الفيروس.

وزارة الصحة أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن حملات التوعية التي ستطلقها وزارتي الصحة والثقافة، بمشاركة عدد من الفنانين والمبدعين والكتاب والأدباء الليبيين تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي في سلوك المواطنين في مواجهة وباء (كوفيد-19)، يحقق شروط السلامة الصحية، من خلال زيادة الوعي المجتمعي بأهمية تلقي اللقاحات.