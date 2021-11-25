واشنطن – أفادت مجلة “فورين بوليسي” بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى لإلغاء عقوبات مقررة ضمن مشروع قانون الدفاع السنوي على مشروع “السيل الشمالي-2” لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وقالت المجلة في تقرير أعدته أن إدارة بايدن تسعى من خلال أنصارها الديمقراطيين في الكونغرس إلى شطب العقوبات على “السيل الشمالي 2″ من مشروع قانون الدفاع السنوي للبلاد”.

وأشارت إلى أن “وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤولين كبار آخرين في إدارة بايدن تحدثوا الأسبوع الماضي مع بعض أعضاء الكونغرس عبر الهاتف، وحثوهم على إلغاء التعديلات على ميزانية الدفاع، التي ستشمل عقوبات ضد الشركات المشاركة في مشروع “السيل الشمالي 2”.

ولفتت إلى أن “الإدارة الحالية تحاول بهذه الخطوة منع فرض عقوبات ضد الشركات الألمانية المشاركة في المشروع”.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة “أثارت غضب الجمهوريين في الكونغرس”.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على سفن وشركات مشاركة في تنفيذ مشروع “السيل الشمالي 2” لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وادعت واشنطن وبعض الدول في شرق أوروبا بأن المشروع يهدد أمن الطاقة في أوروبا ويزيد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، بينما أكدت روسيا وألمانيا أن المشروع تجاري بحت ولا يهدد أحدا.

وتم إنجاز بناء المشروع الذي يضم خطين من أنابيب الغاز في سبتمبر الماضي، وهو بانتظار إتمام إجراءات الترخيص لبدء تشغيله.

المصدر: “فورين بوليسي” + RT