أخر ما قالته الإعلامية المصرية بسمة وهبة على الهواء قبل نقلها للمستشفى

أخر ما قالته الإعلامية المصرية بسمة وهبة على الهواء قبل نقلها للمستشفى

مصر – تعرضت أمس الإعلامية المصرية بسمة وهبة لوعكة صحية أثناء تقديمها برنامجها 90 دقيقة على قناة المحور، ودخلت على أثرها إلى المستشفى.

وحسب رواية شهود عيان، سقطت بسمة وهبة مُغشيا عليها، خلال أحد فواصل البرنامج وتحديدًا الفاصل الثاني، وقبل ذلك الفاصل كانت تناقش بسمة أزمة مطربي الراب وموقف الفنان هاني شاكر منها.

وحذرت بسمة وهبة الجمهور على الهواء مباشرة من السماح لأبنائهم من الاستماع لمطربي الراب، خاصة أن بعض أعمالهم تحمل الكثير من الألفاظ البذيئة.

ولاحظ الجميع انفعال بسمة وهبة تحديدًا في حديثها عن ابنتها والمخاطر التي يتعرض لها الجيل الجديد المتأثر بمطربي الراب والمهرجانات، واختتمت بسمة كلماتها بمقولة: والله والله أنا قلبي واجعني وأنا بتكلم، أنا بجد تعبانة”.

وسقطت بسمة وهبة بعدها في الفاصل مغشيا عليها، وعلى الفور تم الاستعانة بالمركز الطبي بمدينة الإنتاج الإعلامي وتم نقلها لمستشفى دار الفؤاد، ومكثت بسمة في طوارئ المستشفى عدة ساعات للتأكد من سلامة قلبها، خاصة بعد شكوتها من هذه المنطقة.

وقرر الأطباء حجزها لإجراء جميع الفحوصات بعد الاشتباه في إصابتها بذبحة صدرية، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، قرر الأطباء نقلها لغرفة العناية المركزة لعدم استقرار الحالة الصحية.

المصدر: “القاهرة 24”