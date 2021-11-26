إيطاليا – أكدت إيطاليا إجلاء الأفغانية شربات غولا التي اشتهرت بعد ظهور صورتها على غلاف مجلة “ناشيونال جيوغرافيك” الأمريكية في الثمانينات.

وأكدت الحكومة الإيطالية في بيان لها، اليوم الخميس، أن “المواطنة الأفغانية شربات غولا وصلت إلى روما”، دون أن تحدد تاريخ وصولها أو أي تفاصيل أخرى.

وقالت السلطات الإيطالية إنها استجابت لطلبات المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان وساعدت المرأة في مغادرة أفغانستان والانتقال إلى إيطاليا ضمن برنامج لإجلاء مواطنين أفغان بعد سيطرة “طالبان” على السلطة في البلاد، واستقبال وتوطينهم في إيطاليا.

يذكر أن المصور الأمريكي ستيف ماكيري التقط في عام 1984 صورة لفتاة أفغانية في مخيم للاجئين على أراضي باكستان، وتم وضعها على غلاف مجلة “ناشيونال جيوغرافيك” الأمريكية في يونيو عام 1985.

واكتسبت الصورة شهرة عالمية، وأصبحت الفتاة ذات العينين الخضراوين رمزا لمعاناة الأفغان أثناء الحرب بعد دخول قوات الاتحاد السوفيتي للبلاد وما أعقبه من نزوح ملايين السكان من بلادهم.

وأطلقت عليها وسائل الإعلام ألقابا مختلف مثل “الموناليزا الأفغانية” أو “صاحبة أجمل عيون في العالم” أو “الفتاة الأفغانية” وغيرها.





وتم تحديد هوية الفتاة في عام 2002، حيث تبين أنها فتاة من عائلة بشتونية، واسمها شربات غولا، وكان عمرها نحو 13 سنة لحظة التقاط الصورة الشهيرة.

وفي 2016 تم ترحيلها من باكستان حيث كانت تقيم آنذاك، بتهمة حيازة وثائق إقامة مزورة. ومنحتها السلطات الأفغانية منزلا في كابل.

المصدر: “فرانس برس” + RT