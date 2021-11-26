سويسرا – يتحرك المشرعون في كرة القدم، لجعل خيار عصر جائحة فيروس كورونا الخاص باستخدام خمسة تبديلات قاعدة دائمة، وأسقطوا اقتراحا بالسماح بمد الاستراحة بين الشوطين إلى 25 دقيقة.

وتم في مايو 2020، منح المسابقات عالية المستوى خيار السماح للفرق بخمسة بدلاء في مباراة مدتها 90 دقيقة، وكان الهدف من ذلك هو المساعدة في إدارة صحة اللاعبين وعبء العمل في حالة ازدحام المباريات المعلقة عند استئناف المنافسات بعد إغلاق شبه عالمي على خلفية تفشي كورنا.

وأعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب”، في بيان أمس الخميس، عن تحديثات ستوجه إلى الاجتماع السنوي لصنع القرار في الفترة من 4 إلى 5 مارس المقبل في زيورخ، ومن بينها تثبيت خيار التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل دائم.

وأكد “إيفاب”، أنه رفض اقتراح اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية “الكونميبول”، بتمديد فترة الاستراحة بين الشوطين لـ25 دقيقة بدل 15 دقيقة، وبرر موقفه بقوله إن تمديد الاستراحة قد يؤثر سلبا على اللاعبين.

وتتألف لجنة “إيفاب” من اتحادات كرة القدم البريطانية الأربعة، ومندوبي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وهي الجهة التي تحدد قوانين لعبة كرة القدم.

المصدر: وكالات