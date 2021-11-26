الأردن – أعلنت الحكومة الأردنية، امس عن إجراءات مشددة لغير الملقحين ضد فيروس كورونا ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاما.

وبموجب أمر الدفاع رقم (35)، يُحظر دخول الموظفين والمراجعين فوق (18) سنة إلى مؤسسات القطاعين العام أو الخاص، ما لم يكونوا تلقّوا جرعتي مطعوم كورونا، باستثناء مراجعي المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.

وتُحسم الأيام التي لا يُسمح للموظف بدخول المنشأة من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفادها فيعتبر في إجازة بدون راتب.

ونص القرار أيضا على عدم السماح لأي شخص تجاوز الـ18 من عمره مراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19.

وسيُعمل بالقرارات الجديد اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2022.

وسجّلت وزارة الصحة الأردنية، الخميس، 30 وفاة و4283 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 932539 إصابة، 11459 وفاة.

المصدر: “عمون”