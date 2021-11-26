البحرين – أعلنت البحرين عن خطط لإنفاق أكثر من 30 مليار دولار لتحفيز الاستثمار وتأهيل البنية التحتية وإنشاء خمس مدن جديدة على جزر اصطناعية.

وتتضمن الخطة 22 مشروعا بما فيها الجزر الاصطناعية التي من شأنها زيادة مساحة المملكة بنسبة تتجاوز 60 بالمائة، وإنشاء جسر جديد إلى السعودية لتحفيز التجارة الإقليمية، وبناء شبكة قطارات أنفاق بطول 100- كيلومتر (62 ميلا) لربط جميع مدن البلاد.

وتعمل البحرين وجيرانها على دفع رؤية 2030 لتنويع اقتصادها، حتى مع استمرار النفط في توفير ما يقدر بنحو 75 بالمائة من الإيرادات الحكومية.

وتحملت الدولة المنتجة للنفط مزيدا من الديون لمواجهة الصدمة الاقتصادية للجائحة.

والشهر الماضي، أعلنت البحرين إنها تؤجل هدف الوصول بالعجز الى صفر إلى عام 2024، وأعلنت عن إجراءات أخرى لكبح مستويات ديونها وخفض النفقات وزيادة ضريبة المبيعات إلى 10 بالمئة من 5 بالمئة.

المصدر: AP