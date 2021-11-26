ليبيا – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها إزاء الأنباء الواردة عن هجوم على محكمة سبها يوم أمس الخميس.

البعثة الأممية أدانت بشدة عبر مكتبها الإعلامي اليوم الجمعة أي شكل من أشكال العنف المرتبط بالانتخابات، مشيرة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 (2021)، ومخرجات باريس، وآخرها البيان الرئاسي لمجلس الأمن فيما يتعلق بالمساءلة عن الأعمال التي تعرقل الانتخابات.

كما شددت البعثة على أهمية حماية العملية الانتخابية، مشيرةً إلى أن الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة في العملية السياسية.

وجددت البعثة دعواتها لإجراء انتخابات شفافة وعادلة وشاملة في 24 ديسمبر، وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن.