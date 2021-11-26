الصين – أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، يوم أمس إن الجيش الصيني يتطلع دائما إلى بناء علاقات أفضل مع نظيره الروسي، ويرغب بلعب دور أكبر معه لضمان السلام والاستقرار.

وأضاف وو تشيان خلال مؤتمر صحفي، أن الجيشين الصيني والروسي شهدا خلال السنوات الماضية اتصالات استراتيجية أوثق، وخاصة على مستوى القادة، إلى جانب المزيد من التعاون البراغماتي في مجال العمليات والتدريبات العسكرية، والآليات المحسنة للتعاون العسكري بين الجانبين.

وذكر وو تشيان أن العام الجاري يصادف الذكرى السنوية الـ20 لتوقيع اتفاق الصين – روسيا لحسن الجوار والتعاون الودي، ما يتميز بأهمية بارزة بالنسبة للبلدين.

وأضاف أن الجيش الصيني يرغب بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتبادلات المشتركة مع نظيره الروسي، وزيادة رفاهية البلدين والشعبين.

المصدر: شينخوا