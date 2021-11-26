ليبيا – تتجه وزارة الصحة بحكومة الوحدة إلى وضع أسس شراكة صحية مع المانيا، بشأن تقديم استشارات وحلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع، فضلًا عن تقديم استشارات طبية للحالات التي تعاني من أمراض معقدة.

وزير الصحة علي الزناتي تباحث الأسبوع الماضي بحسب ماأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة مع خبراء ألمان ومختصين واستشاريين بجامعة آخن، عبر تقنيات التواصل عن بُعد، بحضور مستشار وزير الصحة لشؤون الطوارئ حاتم العوّامي حول تعزيز التعاون المشترك، والرفع من مستوى الخدمات الصحية في ليبيا، وإيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يعاني منها القطاع، فضلًا عن تقديم استشارات طبية للحالات المرضية عن بُعد.

وبموجب هذا الاجتماع، سيتم الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة، وجامعة آخن، لتعزيز الشراكة الصحية بين الجانبين.

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