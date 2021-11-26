ليبيا – قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إنه لا يستبعد تأجيل الاقتراع الذي يفترض أن يجري أواخر الشهر المقبل.

السايح وفي مقابلة له ضمن برنامج “للقصة بقية” الذي بث على قناة “الجزيرة” القطرية أمس الخميس، أوضح أن المفوضية قبلت منذ البداية يوم 24 ديسمبر المقبل موعدًا للانتخابات، مشيرًا إلى إمكانية أن تطلب التمديد بعد الانتهاء من عملية الطعون.

وأكد السايح أن المفوضية قادرة على مواجهة العراقيل الفنية، موضحًا أن العراقيل السياسية خارج سيطرة المفوضية.

ونوه إلى أن المفوضية تعمل في ظل بيئة سياسية غير مستقرة وغير طبيعية، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية ليس هدفها التداول على السلطة، وإنما هي عملية مصيرية لتوحيد مؤسسات الدولة.

وقال السايح: إن تأمين الانتخابات تخصص أصيل لوزارة الداخلية، وإن الوزارة تعمل على وضع خطة لذلك.

السايح أوضح أن المفوضية ستكون شريكة للوزارة في التعامل مع الخروقات.