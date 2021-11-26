ليبيا – استقبل رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الخميس بمكتبه في ديوان مجلس المفوضية، مستشار الأمن القومي الليبي المستشار إبراهيم بوشناف.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات مستجدات العملية الانتخابية، والتحضيرات للمرحلة القادمة، إضافة إلى آليات مشاركة المراقبين المحليين في المراقبة على الانتخابات.

بدوره، أكد المستشار بوشناف دعمه للمفوضية العليا للانتخابات لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، مثمنًا الجهود التي بذلتها المفوضية في التحضير لهذه الانتخابات.

واتفق الطرفان على استقبال المفوضية لمراقبين في مراكز الاقتراع من قبل جهاز الأمن القومي، وذلك لضمان عدم وجود أية خروقات في العملية الانتخابية، وضمان نجاحها.

وتناول اللقاء جملة من الأمور القانونية والموضوعية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وأبرز الصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى ضمان قبول نتائجها من كافة الأطراف أي كان الفائز بها.

وشدد الطرفان في ختام اللقاء على أن الفائز الوحيد حال نجاح هذه الانتخابات هو ليبيا.